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Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kazada yaralanan B.T. ve M.K.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 58 yaşındaki Aydın Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Aydın Can (58), B.T. ve M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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