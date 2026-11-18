Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kamyonet uçuruma yuvarlandı
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Aydın Can (58), B.T. ve M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın Can hayatını kaybetti
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 58 yaşındaki Aydın Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan B.T. ve M.K.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor
Trabzon'un Yomra ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.