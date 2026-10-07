Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında E.G.’ye ait güvercin kümesinde arama yapıldı. Aramada 392 gram amfetamin maddesi emdirilmiş tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.