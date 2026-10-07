DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM’de Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında ekonomideki gelişmelere ve sermaye piyasalarındaki soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, sürecin 15-20 kişilik bir fon kurulu ile yönetilemeyeceğini belirterek, uzmanlardan oluşan 5-7 kişilik dinamik bir görev gücü kurulması çağrısı yaptı.

Babacan: “Kötü niyetli bir şebeke yüz binlerce insanı dolandırdı”

Ekonomide sıkıntıların derinleştiğini ve adalete olan güvenin yıprandığını savunan Babacan, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmayı gündemine aldı.

Babacan, bazı hisse senetleri ile bu hisselerin yer aldığı fonların gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla satıldığını öne sürerek, “Kötü niyetli bir şebeke, yüz binlerce masum insanı dolandırmıştır. Bazı hisse senetleri ve bu hisse senetlerinin içinde olduğu fonlar, hileli bir şekilde gerçek değerinin 10 misline, 100 misline, 500 misline satılmıştır” dedi.

Gözetim ve denetimden sorumlu kurumların görevlerini yerine getirmediğini savunan Babacan, daha önce yapılan uyarılara rağmen gerekli adımların atılmadığını ileri sürdü.

“Dolandırıcılık bir gecede ortaya çıkmadı”

Babacan, Adalet Bakanı’nın konunun 2025’in Şubat ayında kendilerine geldiğini, Hazine ve Maliye Bakanı’nın ise 2025’in Kasım ayında bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını bildiklerini söylediğini hatırlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’nın da “Arkadaşlar bizi uyarıyordu” dediğini aktaran Babacan, şöyle konuştu:

“Demek ki insanlar sorunu olabilecek en üst makamlara taşımış. ‘Duymuyoruz’ deme hakları yok. Demek ki, bu dolandırıcılık bir gecede ortaya çıkmamış. Demek ki, nereden baksanız bundan en az 2 yıl önce mesele iktidara bildirilmiş. Ancak, aylardır bir şebeke masum vatandaşlarımızı dolandırırken, hiç kimse de kılını kıpırdatmamış.”

Babacan’dan SPK ve Borsa İstanbul çağrısı

SPK ve Borsa İstanbul başta olmak üzere gözetim ve denetimden sorumlu tüm kadroların görevden alınması gerektiğini ifade eden Babacan, soruşturmanın üç ayrı denetim mekanizması üzerinden yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Babacan, yargı denetiminin yanı sıra Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve TBMM denetiminin de devreye girmesi gerektiğini belirtti.

TBMM’de mutlaka araştırma komisyonu kurulması gerektiğini savunan Babacan, “Kendinize güveniyorsanız, hodri meydan kuralım araştırma komisyonunu” ifadelerini kullandı.

“5 ila 7 kişilik görev gücü kurulmalı”

Sürecin mevcut yapıyla sağlıklı şekilde yönetilemeyeceğini savunan Babacan, uzmanlardan oluşan dinamik bir görev gücü kurulması gerektiğini söyledi.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu iş kötü yönetiliyor. 15-20 kişilik hantal bir fon kuruluyla bu süreç yönetilemez. Acilen dinamik bir görev gücü kurulmalıdır. Kriz anını ve çözümleme sürecini yöneten, tamamen uzmanlardan kurulmuş, 5 ila 7 kişinin yer aldığı bir görev gücü olmadan sağlıklı çözümler üretemezsiniz.”