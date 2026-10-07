Ankara'da görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, düzenlenen törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “Aziz şehidimizin makamı âli, mekânı cennet olsun. Milletimizin ve teşkilatımızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Şehit Polis Memuru Ahmet Türkoğlu'nun cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere uğurlandı.