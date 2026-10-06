DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan, çerçeve yasanın öngördüğü İzleme Komisyonu'nun en kısa zamanda kurulması ve çalışmalarına başlaması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmalara da değinen Bakırhan, konunun araştırılması için TBMM'de komisyon kurulması gerektiğini ifade etti.

"Artık sözler yerine somut adım bekliyoruz"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuşan Bakırhan, Türkiye'nin yolsuzluk, yoksulluk ve şiddetin olmadığı bir geleceğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sürecin toplumdaki beklentileri karşılaması gerektiğini söyleyen Bakırhan, barış umudunun belirsizlik içinde tüketilmemesi ve toplumun beklentilerinin sürekli ertelenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bakırhan, çerçeve yasanın 467 oyla TBMM'den geçtiğini ve yasa kapsamında bir koordinasyon kurulu ile 4 alt komisyon oluşturulduğunu belirterek, bu komisyonların çalışmalarının ve sonuçlarının artık görülmesi gerektiğini söyledi.

"Bir somut adım, bin sözden iyidir" ifadesini kullanan Bakırhan, "Biz de artık sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.

Öcalan için "çalışma ve iletişim koşulları" çağrısı

Bakırhan, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Kurulu'nun etkin şekilde çalışmasının sürecin tamamlanması açısından önemli olduğunu savundu.

Kurulun bir an önce Abdullah Öcalan'ın koordinatörlüğünde çalışmalara başlaması gerektiğini belirten Bakırhan, iktidarın ve devletin sürecin ilerlemesi için ciddi adımlar atması gerektiğini söyledi.

Bakırhan ayrıca Öcalan'ın "özgür çalışma, görüşme ve iletişim koşullarının" sağlanması ve ilgili taraflarla düzenli temas kurabilmesinin önünün açılması gerektiğini ifade etti.

"İzleme Komisyonu en kısa zamanda kurulmalı"

Meclis'in önünde ertelenemeyecek bir görev bulunduğunu söyleyen Bakırhan, çerçeve yasanın öngördüğü İzleme Komisyonu'nun en kısa zamanda kurulması gerektiğini belirtti.

Bakırhan, Meclis'in uygulamayı izlemesi, aksayan konuları gündemine alması, taraflarla görüşmesi ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti olarak sorumluluk almaya hazır olduklarını belirten Bakırhan, tüm siyasi partilere de süreçte sorumluluk alma çağrısında bulundu.