Türkiye’nin farklı bölgelerinde vatandaşların ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, iktidarın bu sorunlara yeterli çözüm üretemediğini öne sürdü. Halkın taleplerini merkeze alan bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP’nin toplumun farklı kesimleriyle iletişim kurmaya ve sorunların çözümü için mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

Diyarbakır’daki işçiler başta olmak üzere mağduriyet yaşayan kesimlerin yanında olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasında hukuk ve adalet vurgusu yaptı. Devletin temel görevinin vatandaşın hakkını ve hukukunu korumak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, adalet mekanizmasının sağlıklı işlememesinin devlet düzenini de zedeleyeceğini savundu.

“Bu bir devlet krizidir”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının büyük bölümünde fon soruşturmasına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Bürokratlar ile bazı siyasilerin birlikte hareket ederek vatandaşları mağdur ettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, yaşananları devlet mekanizmasındaki sorunların göstergesi olarak değerlendirdi.

Fonlardan 538 milyar liranın çıktığını ve 455 bin kişinin mağdur edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Borsa vurgunundan kimler kazandı, kimler soydu?” diye sordu. Denetim kurumlarının sürece neden daha önce müdahale etmediğinin açıklanması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, siyasi sorumluluğun da araştırılması gerektiğini söyledi.

Şimşek’e istifa çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in fonlarla ilgili gelişmeler ortaya çıkmadan önce konu hakkında açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Bakan Şimşek’e yönelik “Neden engel olmadın?” sorusunu yöneltti.

Sermaye Piyasası Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki yetki ve sorumluluk ilişkisine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yaşananlar nedeniyle Şimşek’in sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek istifa çağrısında bulundu.

“Erdoğan sonrası hesaplaşma araştırılmalı”

Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasının yalnızca ekonomik boyutuyla ele alınmaması gerektiğini de savundu. Soruşturmanın AK Parti içerisindeki olası güç mücadeleleriyle bağlantısının araştırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan sonrası döneme ilişkin iktidar hesaplarının da mercek altına alınması gerektiğini söyledi.

AK Parti içerisinde yaşandığını öne sürdüğü hesaplaşmaların ve bakanlar arasındaki görüş ayrılıklarının kamuoyundan gizlenmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, siyasi mücadelelerin vatandaşların mağduriyetinin ve borsa manipülasyonu iddialarının önüne geçirilmemesi gerektiğini dile getirdi.