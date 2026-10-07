Ankara’nın gelişen ilçelerinden Gölbaşı, yeni bir ticaret ve sosyal yaşam merkezine kavuştu.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Yıldırım Grup tarafından hayata geçirilen Yıldırım Port Alışveriş Merkezi, düzenlenen görkemli açılış töreniyle hizmete girdi. Modern mimarisi, geniş meydanı, mağaza ve ofisleriyle proje, Gölbaşı’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olma hedefiyle yola çıktı.

Gölbaşı’nda alışverişten yeme-içmeye, iş hayatından sosyal yaşama kadar farklı ihtiyaçları tek bir noktada buluşturan Yıldırım Port, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

“Mağaza, Ofis, Meydan” konseptiyle hayata geçirilen proje; farklı sektörlerden işletmeleri, markaları, ofisleri ve sosyal alanları bir araya getirerek Gölbaşı’nın ticari hayatına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

100’ÜN ÜZERİNDE İŞ YERİ, 28’DEN FAZLA MARKA

Yıldırım Port bünyesinde 100’ün üzerinde iş yeri ve 28’den fazla marka yer alıyor. Alışveriş, yeme-içme, kişisel bakım, sağlık ve günlük ihtiyaçlara yönelik farklı işletmelerin aynı merkezde buluşması, projeyi klasik bir alışveriş alanının ötesine taşıyor.

Merkezde Migros, Turkcell, DeFacto, Mavi, Watsons, Gratis, Dürümle, Köfteci Yusuf, Terra Pizza, Tavuk Dünyası, Harper’s Coffee, Coffee de Madrid, English Home ,Sr Döner , Chocolabs , Tezgah Burger ,Mezemore ,Eczane , Oto Yıkama ve farklı sektörlerden çok sayıda işletme hizmet veriyor.

Geniş meydan konseptiyle dikkat çeken Yıldırım Port, ziyaretçilerine yalnızca alışveriş değil, aynı zamanda vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı da sunuyor.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.