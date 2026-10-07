Bir okul salonunda 15 sporcu ile atılan küçük bir adım, 12 yıl içerisinde yüzlerce çocuğun hayatına dokunan büyük bir spor hikâyesine dönüştü.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Hülya Düz’ün öncülüğünde büyüyen organizasyon, bugün 7 farklı salonda yaklaşık 600 sporcu ve 23 çalışanla faaliyet gösterirken; voleyboldan basketbola, bokstan farklı yaş kategorilerine kadar geniş bir yelpazede gençleri sporla buluşturuyor. Düz’ün 12 yıllık mücadelesinde hedef ise yalnızca şampiyon sporcular yetiştirmek değil, sporu çocukların hayatının bir parçası haline getirmek ve yeni nesil antrenörlerin yetişmesine öncülük etmek oldu.

15 SPORCUYLA BAŞLAYAN YOLCULUK

2014 yılında 15 sporcu ile başlayan süreç, bugün yaklaşık 600 sporcuya ulaştı. Kulübün büyümesinde en önemli unsurlardan birinin çocuklara sporu sevdirmek olduğunu belirten Hülya Düz, çalışmalarının merkezinde yalnızca derece ve şampiyonlukların bulunmadığını ifade etti.

Düz, spor anlayışını, “Benim için önemli olan sadece başarılı takımlar oluşturmak değildi. Çocuklara sporu sevdirmek, onların yeteneklerini keşfetmek ve bu yetenekleri doğru şekilde geliştirmek her zaman önceliğim oldu.” sözleriyle anlattı. Yıllar içerisinde sporcu sayısının artmasıyla birlikte çalışma alanlarının da genişlediğini belirten Düz, küçük bir okul salonunda başlayan hikâyenin bugün 7 farklı salonda devam ettiğini söyledi.

SADECE SPORCU DEĞİL, ANTRENÖR DE YETİŞTİRDİ

Hülya Düz’ün 12 yıllık spor mücadelesinde dikkat çeken noktalardan biri de yalnızca sporcu yetiştirmemesi oldu. Düz, kulübün gelişimiyle birlikte genç antrenörlerin yetişmesine de önem verdi.

Bugün farklı kulüplerde görev yapan birçok antrenörün yetişmesinde katkısı bulunan Düz, deneyimlerini yeni nesil antrenörlere aktarmaya devam ediyor. Düz, “Sporcu yetiştirmek kadar antrenör yetiştirmeyi de önemli görüyorum. Çünkü yetiştirdiğiniz antrenörler başka çocuklara, başka sporculara dokunuyor. Böylece verdiğiniz emek çok daha geniş bir alana yayılıyor.” ifadelerini kullandı.

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