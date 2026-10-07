Trendyol Süper Lig’de bu hafta oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde hakem triolarının belirlenmesi ve atama süreçlerinin yönetimi, ünlü İngiliz hakem ve MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'a devredildi.

MHK’den Resmi Açıklama: "Teknik Kriterler ve Performans Esas Alındı"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran karara ilişkin resmi bir duyuru paylaştı.

Açıklamada, Süper Lig hakemlerinin bu haftaki atama sürecinin doğrudan Anthony Taylor’ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca atamalarda şu kriterlerin belirleyici olduğu aktarıldı:

Hakemlerin son dönemdeki bireysel performans grafikleri

Müsabakaların zorluk derecesi ve spesifik özellikleri

Uluslararası standartlardaki teknik değerlendirme parametreleri

Kupa Maçlarını Geçici MHK Atamıştı

TFF yönetiminin Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının hemen ardından kriz masası oluşturarak geçici bir MHK heyeti görevlendirdiği biliniyor:

Ziraat Türkiye Kupası: 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanan kupa müsabakalarının atamaları söz konusu geçici MHK kurulu tarafından düzenlendi.

Süper Lig Aşaması: Süper Lig'deki kritik viraj öncesinde ise atama yetkisi teknik olarak Anthony Taylor ve ekibine bırakıldı.

TFF yetkililerinin bir yandan ligin seyrini aksatmamak adına Taylor liderliğinde geçici atama mekanizmasını çalıştırdığı, diğer yandan ise kalıcı yeni MHK yönetimini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.