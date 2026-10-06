MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem TBMM’nin 5. Yasama Yılı’nın ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, konuşmasında TBMM’nin tarihi misyonuna, siyasi istikrara, “Terörsüz Türkiye” hedefine ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin mesajlar verdi.

“Gazi Meclis’in tarihi sorumluluğu büyük”

Konuşmasına vatandaşları ve milletvekillerini selamlayarak başlayan Bahçeli, yeni yasama yılının ülkeye, siyasi hayata ve demokrasiye hayırlı olmasını temenni etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM’de görev yapmış ve hayatını kaybetmiş milletvekillerini rahmetle anan Bahçeli, Meclis’in Türk siyasi hayatındaki önemine dikkat çekti.

TBMM’nin, İstanbul’un işgali ve Milli Mücadele döneminde ülkenin karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı mücadelenin merkezi olduğunu belirten MHP lideri İstiklal Harbi’nin ana karargahının da Büyük Millet Meclisi olduğunu ifade etti. Bahçeli, 15 Temmuz gecesinde millet iradesinin ortaya konulduğu yerin de TBMM olduğunu vurguladı.

“Siyaset toplumsal huzurun tesisi için vardır”

Siyaset kurumunun toplumun güçlenmesi ve demokrasi kültürünün yerleşmesi açısından önemli bir sorumluluk taşıdığını dile getiren Devlet Bahçeli, siyasi partilerin farklı program ve ideolojilerle topluma hizmet ettiğini söyledi.

Genel Başkan, siyasi farklılıkların ötesinde ortak paydanın istiklal ve egemenlik olduğunu belirterek, yeni yasama yılında milletvekillerine gayret ve çalışma çağrısında bulundu.

“Terörü topraklarımızdan söküp atacağız”

Konuşmasının önemli bölümünü “Terörsüz Türkiye” sürecine ayıran Bahçeli, temel hedeflerinin Türkiye’yi terörden tamamen arındırmak olduğunu söyledi.

Terör ve silahın yerine demokrasi, adalet, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olacağı bir Türkiye hedeflediklerini belirten Bahçeli, yeni yasama yılında “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki altyapısının oluşturulması ve sosyal ve ekonomik şartların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Bu kapsamda hazırlanacak düzenlemelerin Türkiye’nin orta ve uzun vadeli geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.

“Yolsuzluk iddiaları bağımsız ve şeffaf şekilde araştırılmalı”

MHP lideri Bahçeli, Türkiye’nin yolsuzluk ve toplumsal çürümeyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini de söyledi. Hangi makam veya yapıdan geldiğine bakılmaksızın kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların bağımsız ve şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınmanın ön koşullarından birinin yolsuzluklarla mücadele olduğunu belirten Bahçeli, kalkınma hedeflerine ulaşılması için kamu kaynaklarının etkin ve doğru kullanılmasının önemine dikkat çekti.

“Her iddia soruşturulmalıdır”

Fon konusuna ise doğrudan ve açık bir şekilde değinmeyen MHP Lideri, konuşmasının son bölümünde kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin de mesaj verdi. Her iddianın ciddiyetle ele alınması ve soruşturulması gerektiğini belirtti.

Devlet Bahçeli, yeni yasama döneminde Türkiye’nin huzur, güven ve refahını güçlendirecek adımların atılması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sürdürdü.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için Meclis'te karar alınmalıdır. Bununla birlikte kaos ve kargaşa sona erecektir. Hukuki ve siyasi durum mevcuttur.