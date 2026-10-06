ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın ABD'ye ekonomik etkilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Los Angeles ve San Diego'nun İran tarafından hedef alınmasının "çok küçük bir bedel" olacağını söyledi. Trump'ın sözlerine California Valisi Gavin Newsom sert tepki gösterdi.

Trump: "Los Angeles'ı yok etsinler, San Diego'yu yok etsinler"

ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska eyaletinin Grand Island kentinde düzenlenen mitingde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın sona yaklaşmakta olduğunu savunan Trump, çatışmaların bir süre daha devam edebileceğini belirterek, savaşın ekonomik maliyetine değindi.

Trump, ABD'deki fiyat artışlarına ilişkin konuşurken, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca savaşın "çok yakında" sona ereceğini ve çatışmanın "bir şekilde" sonuçlanacağını söyledi.

California Valisi Newsom'dan Trump'a sert tepki

Los Angeles ve San Diego'nun bağlı olduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, Trump'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Newsom, Trump'ın California'ya Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri göndermesinin ardından şimdi de yabancı düşmanların Los Angeles ve San Diego'yu "yok etmesi" gerektiğini söylediğini belirtti.

California Valisi, Trump'ı "akıl sağlığı yerinde olmayan ve tehlikeli biri" olarak nitelendirdi.