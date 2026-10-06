stanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 5 öğrenci yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri hastaneye kaldırdı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başakşehir'deki okulda kavga çıktı

Olay, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, öğrenciler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 5 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliği soruşturma başlattı

İstanbul Valiliği, Başakşehir'deki okulda yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, 5 öğrencinin yaralandığı belirtilerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”