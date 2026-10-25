Kaza, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi'nde yaşandı. Sokak girişindeki kavşakta T.Ö. idaresindeki 34 GN 6333 plakalı otomobil ile F.S.'nin kullandığı 81 AS 997 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 81 AEN 532 plakalı otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil yan yatarken, 34 GN 6333 plakalı otomobil ise minibüsün altına girdi. İhbar ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 1 kişi, araçlardan çıkarılıp kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.