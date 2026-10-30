Mersin'de tütün dolu antrepoda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki tütün dolu antrepoda yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler, kısa sürede antrepoyu sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da çalışmalara destek verdi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: DHA