Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi, uluslararası basının da ilgi odağı oldu. Farklı ülkelerden gelen gazeteciler, zirve kapsamında gerçekleştirilen görüşmeleri ve diplomatik gelişmeleri takip etmek üzere başkentte bir araya geldi.

Zirvenin 29 Ekim'deki programını takip eden basın mensupları arasında ise toplantılara ilişkin doğrudan temas imkanlarının sınırlı olması gündeme geldi.

Basın Mensuplarının Beklentisi Daha Fazla Hareketlilikti

Zirve alanında bulunan bazı yerli ve yabancı gazeteciler, program boyunca haber takibi açısından daha fazla hareketlilik yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

Özellikle heyetlerin programlarına ilişkin gelişmeleri yerinde izlemek, katılımcılarla doğrudan iletişim kurabilmek ve görüşmelerin ardından açıklamalara ulaşabilmek, basın mensuplarının üzerinde durduğu konular arasında yer aldı.

Gazetecilerin değerlendirmelerinde, uluslararası organizasyonlarda basın ile katılımcılar arasındaki iletişimin haberlerin daha kapsamlı hazırlanması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Gözler Liderler Zirvesine Çevrildi

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında 29 Ekim'de Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 30 Ekim'de düzenlenmesi planlanan liderler zirvesinde ise üye ülkeler arasındaki iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Zirvenin ilk gününde basın mensuplarının dile getirdiği temas ve haber takibi beklentileri, uluslararası toplantılarda gazetecilerin çalışma imkanlarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.