Kripto para piyasalarında gözler Binance'e çevrildi. 29 Ekim 2026'da Binance ile bağlantılı dijital cüzdanlardan gerçekleştirilen milyarlarca dolarlık transfer, büyük çaplı bir siber saldırı ihtimalini gündeme taşıdı. Şüpheli işlemlerin ardından harekete geçen şirket, olası güvenlik ihlalinin araştırıldığını duyurdu.

Blokzincir analizlerine göre şüpheli transferlerin toplam değeri 5 milyar doları aşmış olabilir. Ancak söz konusu tutarın tamamının çalındığı henüz doğrulanmadı.

Binance'te milyarlarca dolarlık hareketlilik

Kripto para işlemlerini takip eden araştırmacılar, Binance bağlantılı cüzdanlardan daha önce tanımlanmamış adreslere yüksek miktarda dijital varlık aktarıldığını belirledi.

Sektör kaynaklarında şüpheli transferlerin büyüklüğüne ilişkin farklı hesaplamalar yapılırken, bazı analizlerde toplam tutarın 5,8 milyar dolara ulaşabileceği öne sürüldü.

Yaşanan gelişme, kripto para sektörünün en büyük siber saldırılarından birinin gerçekleşmiş olabileceği endişesini artırdı.

2,5 milyar dolardan fazla kripto varlık donduruldu

Şüpheli işlemlerin ardından kripto para şirketleri, transfer edilen varlıkların hareketini durdurmak amacıyla harekete geçti.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Tether yaklaşık 1,57 milyar dolarlık, Circle ise 800 milyon doların üzerinde dijital varlığı dondurdu. Ripple'ın da yaklaşık 200 milyon dolarlık varlık için benzer işlem gerçekleştirdiği bildirildi.

Binance tarafından açıklanan toplam dondurulan varlık tutarı 2,54 milyar dolara ulaştı.

Binance para çekme işlemlerini durdurdu mu?

Güvenlik endişelerinin büyümesi üzerine Binance, bazı ağlarda para çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Şirket, güvenlik kontrollerinin sürdüğünü ve sorunun giderilmesinin ardından işlemlerin yeniden başlatılacağını bildirdi.

Binance, yaşanan gelişmelere rağmen kullanıcı fonlarının güvende olduğunu savundu. Kullanıcılardan resmi olmayan bağlantılara ve hesap bilgilerini talep eden mesajlara karşı dikkatli olmaları istendi.

Binance kurucusundan siber saldırı açıklaması

Binance'in kurucu ortaklarından ve eski CEO'su Changpeng Zhao, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede olayın bir siber saldırıya benzediğini ifade etti.

Zhao, artık şirketin yönetiminde bulunmadığını hatırlatarak kullanıcı varlıklarının eksiksiz şekilde karşılanmasını beklediğini belirtti.

Öte yandan Binance tarafından olayın kesin nedeni, saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve olası mali kaybın büyüklüğü konusunda henüz nihai bir açıklama yapılmadı.

Bitcoin ve kripto paralarda sert düşüş

Binance'e yönelik iddialar kripto para piyasasında da satış baskısını artırdı.

30 Ekim'de Bitcoin'in fiyatı 77 bin 646 dolara kadar gerileyerek yaklaşık altı haftanın en düşük seviyesine indi. Ethereum 2 bin 238 dolar seviyesini görürken Binance ekosistemiyle bağlantılı BNB tokeninde de yüzde 8'i aşan günlük değer kaybı yaşandı.

Piyasalar, güvenlik soruşturmasından gelecek açıklamalara ve para çekme işlemlerinin yeniden başlamasına odaklandı.

Binance hacklendi mi, kullanıcıların paraları güvende mi?

Binance'e yönelik siber saldırı ihtimali güçlenmesine rağmen şirket, incelemenin sonucunu ve kesin zarar miktarını henüz açıklamadı.

Bu nedenle şüpheli transferlerin tamamını doğrulanmış bir hırsızlık olarak değerlendirmek için erken olduğu belirtiliyor.

Binance kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklarken, olayın kapsamına ilişkin soruşturma sürüyor.