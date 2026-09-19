ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile varılan anlaşma kapsamında ABD'nin Grönland'daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde kalıcı kontrol sağladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka ve Grönland ile anlaşma sağlandığını bildirdi. Anlaşmanın ABD'nin tüm endişelerini eksiksiz şekilde karşıladığını belirten Trump, Grönland'daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde ülkesinin kalıcı kontrol elde ettiğini kaydetti. Söz konusu anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyet getirmeyeceğini vurgulayan Trump, ABD'nin hem Grönland'ın hem de ABD'nin güvenliğini savunmak için gerekli adımları atma yetkisini süresiz olarak garanti altına aldığını ifade etti. Trump ayrıca, bundan böyle hiçbir ABD rakibinin, ülkesinin yazılı onayı olmadan Grönland'da askeri üs kuramayacağını, askeri varlık bulunduramayacağını veya hassas yatırımlar yapamayacağını aktardı.

Grönland'ın stratejik öneminin 100 yıldan uzun süredir ABD başkanları tarafından bilindiğini ancak hiçbirinin bu konuda bir sonuca ulaşamadığını belirten Trump, bu durumu kalıcı ve kesin bir çözüme ulaştıran başkan olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Anlaşmanın herhangi bir bitiş tarihi bulunmadığını kaydeden Trump, elde edilen sonuçtan onur duyduklarını kaydetti. Grönland'ın uygun bölgelerinde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecinin derhal başlatılacağını açıklayan Trump, bu süreçteki geliştirme ve inşa çalışmalarında Grönland halkıyla birlikte çalışılacağını aktardı.

Açıklamasında sürecin önemine dikkati çeken Trump, 'Bu çözüm ABD, Danimarka, Grönland ve tüm müttefiklerimiz için harika bir çözümdür. Bu büyük ve son derece stratejik kara parçasıyla ilgili olarak Danimarka ve Grönland'ın harika halkıyla muhteşem bir geleceğe doğru çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu toprakları son derece özenle koruyacağız. Bu, Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli, tarihi ve özel bir rüyanın gerçeğe dönüşmesidir' ifadelerini kullandı.