Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Eylül Gaziler Günü’nü yayımladığı mesajla kutladı.

Gazilerin vatanın onuru olduğunu vurgulayan Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazilerimiz, bu vatanın onuru; cesaretin ve fedakarlığın yaşayan simgesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Her zaman yanınızdayız.”

Gazilerimiz, bu vatanın onuru; cesaretin ve fedakârlığın yaşayan simgesidir.



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum.



19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun.

Her zaman yanınızdayız. pic.twitter.com/V8JdiG1o5I — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 19, 2026