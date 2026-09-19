İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin uzun vadeli ve uygun taksitlerle ev sahibi olmasını sağlayacak yeni konut modelinin hayata geçirildiğini açıkladı. İlk etapta Ankara ve İstanbul pilot bölge olarak belirlenirken, projenin POLSAN üzerinden yürütüleceği bildirildi.

Ankara’da TOKİ’den alınan 86 dönümlük araziye ilk etapta 2 bin konut yapılması planlanıyor. Konutların polis memurlarına maliyetine ve uzun vadeli taksitlerle sunulması hedefleniyor.

Çiftçi, projenin temelinin ocak ayında atılmasının planlandığını belirtti.