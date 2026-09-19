YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’daki temaslarının ardından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda düzenlenen yürüyüşte konuştu. Özel’in gündeminde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 2028’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesine yönelik sözleri ile ekonomik gelişmeler vardı.

“KENDİNE GÜVENEN ÇIKSIN KARŞIMIZA”

Gürlek’in “2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek” açıklamasına tepki gösteren Özel, seçimlerin bir kişiyi yeniden seçtirmek amacıyla yapılamayacağını savundu.

Özel, “Bugün çıkıp ‘2028’de Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmek için bir seçim düzenlenecek’ diyecek kadar şuurunu kaybetmiş, demokrasiden ve milli iradeden bihaberler. Bursa’dan milletin huzurunda sesleniyoruz; kendine güvenen çıksın karşımıza, hodri meydan” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETİ ÇEYREK ALTINLA KIYASLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte aldığı ilk asgari ücrete ilişkin sözlerini hatırlatan Özel, ücretlilerin alım gücünün gerilediğini ileri sürdü.

Erdoğan’ın 1974 yılında aldığı ilk asgari ücretle yaklaşık 9,5 çeyrek altın alabildiğini belirten Özel, günümüzde asgari ücretin yaklaşık 2,5 çeyrek altına karşılık geldiğini söyledi.

Özel, “Herkese YENİ Parti’nin yeni düzeninde nefes almayı vadediyoruz” dedi.

“GIDA ENFLASYONU NASIL DÜŞECEK?”

Akaryakıt fiyatlarının üretimden ulaşıma kadar pek çok kalemi etkilediğini vurgulayan Özel, köprü ve otoyol ücretlerindeki artışları da eleştirdi.

Özel, “1 liraya geçilen otoyolu 5 lira, 49 liralık köprüyü 259 lira yapıyorsun. Mazotun litresini 100 liraya çıkarmışsın. Ondan sonra ‘Bu kadar gıda enflasyonu nasıl olur?’ diyorsun” şeklinde konuştu.

İktidarın ekonomi politikalarının geçim sıkıntısını ağırlaştırdığını savunan Özel, “Herkes bilsin ki bu ülkeyi, iktidara tutunmak için her kötülüğü göze alanlar yönetiyor. Bu kara düzeni değiştireceğiz, YENİ Parti’nin yeni düzenini kuracağız” ifadelerini kullandı.