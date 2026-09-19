IBAN üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde dekont açıklaması, işlemin niteliğinin anlaşılması açısından önem taşıyor. Özellikle yüksek tutarlı ve amacı açıkça belirtilmeyen para hareketleri, ilerleyen süreçte taraflar arasında hukuki uyuşmazlıklara neden olabiliyor.

Uzmanlara göre para gönderirken dekont açıklamasında ödemenin gerçek amacının açıkça yazılması gerekiyor. “Borç iadesi”, “emanet” veya “kira” gibi ifadelerin, işlemin gerçek niteliğini tam olarak ortaya koymadığı durumlarda farklı hukuki değerlendirmeler gündeme gelebiliyor.

Ticari işlemlerde ise ödeme ile ilgili fatura, sözleşme, tapu veya ruhsat gibi belgelerde yer alan bilgilerin dekont açıklamasında belirtilmesi öneriliyor. Öte yandan, amacı belirsiz ve yüksek tutarlı para transferleri bankaların risk ve uyum süreçlerinde incelemeye alınabiliyor. Şüpheli görülen işlemlerle ilgili ek bilgi veya belge talep edilebildiği, bazı durumlarda hesaplara geçici kısıtlama uygulanabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, para transferlerinde sonradan yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek için dekont açıklamasının boş bırakılmamasını ve ödeme amacının gerçeğe uygun, açık ve anlaşılır şekilde yazılmasını öneriyor.