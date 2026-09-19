Türkiye’de şehirlerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan “2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 19 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan genelgeyle şehirlerden kırsal bölgelere kadar dijital hizmetlerin ortak standartlarla yürütülmesi hedefleniyor.

YAPAY ZEKA KARAR SÜREÇLERİNDE KULLANILACAK

Yeni strateji kapsamında veri yönetimi, yapay zeka destekli karar alma sistemleri, akıllı şehir hizmetlerinin birbirine bağlanması ve dijital şehir yönetimi öncelikli alanlar arasında yer aldı.

Plan doğrultusunda toplanan verilerin; ulaşım yoğunluğu, enerji kullanımı, çevre sorunları, afet riskleri ve belediye hizmetlerinin planlanması gibi alanlarda karar süreçlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

AYNI PROJEYE BİRDEN FAZLA HARCAMA ÖNLENECEK

Yeni dönemin hedeflerinden biri de kamu kurumları ve belediyeler tarafından birbirinden bağımsız yürütülen benzer dijital yatırımların azaltılması olacak.

Sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışması sağlanarak kaynakların daha verimli kullanılması ve aynı hizmet için tekrarlanan yatırımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL GÜVENLİK VURGUSU

Genelgede, şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde uygulanacak dijital projelerde güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulması gerektiği belirtildi.

Kamu kurumları ile yerel yönetimlerden gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yenilikçi, çevreci ve kapsayıcı projeler geliştirmeleri istendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan plana kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katkı sundu. Stratejinin ayrıntıları Bakanlığın Akıllı Şehirler Portalı üzerinden yayımlanacak.