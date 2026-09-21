Türk Hava Yolları (THY), uçuş ekiplerinin kişisel görünüm standartlarında değişikliğe gitti. Hazırlanan yeni prosedürle sakal ve bıyık kullanımına ilişkin ayrıntılı kurallar belirlendi.

Düzenlemeye göre uçuş ekiplerinin sakal uzunluğu 15 milimetreyi aşamayacak. Sakalın düzenli, bakımlı ve yüzün genel görünümüyle uyumlu olması gerekecek. Dağınık, bakımsız veya aşırı şekillendirilmiş sakallar kurumsal görünüm standartlarına aykırı kabul edilecek.

Bazı sakal modelleri yasaklandı

Yeni uygulama kapsamında bıyıksız top sakal, yüzün yalnızca belirli bölgelerinde bırakılan seyrek sakallar ile alt dudağın altında üçgen biçiminde uzatılan sakal modellerine izin verilmeyecek.

Sakal ve bıyığın yüz hatlarıyla uyumlu, düzenli ve profesyonel bir görünüm oluşturması istenecek. Uçuş personelinin görev sırasında belirlenen standartlara uygun hareket etmesi gerekecek.

Oksijen maskesi kullanımı da dikkate alındı

Düzenlemenin yalnızca kurumsal görünüm amacıyla hazırlanmadığı, uçuş güvenliğiyle ilgili koşulların da değerlendirmeye alındığı belirtildi. Özellikle acil durumlarda kullanılan oksijen maskesinin yüze doğru şekilde oturması ve gerekli sızdırmazlığı sağlaması, sakal kullanımına getirilen sınırlamanın gerekçeleri arasında gösterildi.

THY’nin yeni prosedürüyle uçuş ekiplerinde ortak bir görünüm standardı oluşturulması ve kişisel tercihler ile uçuş emniyeti arasındaki dengenin korunması amaçlanıyor.