SÜPER Lig’in 34’üncü haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Göztepe’yi 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Thorsten Fink: “Harika Bir Takıma Sahibiz”

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, sezonu iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirterek oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fink, “Bugün çok şey oldu. Harika bir sonuç ve çok iyi bir performansla sezonu tamamladık. Hem topa sahip olabildiğimizi hem de geçiş oyununda etkili olduğumuzu gösterdik. Karşılaşmayı gol yemeden tamamlamak bizim için önemliydi. 51 puan kötü bir sonuç değil” dedi.

Sezon içerisinde sakatlıklar nedeniyle düşüş yaşadıkları dönemler olduğunu ifade eden Alman teknik adam, “Şimdi harika bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizden ayrılacak oyuncular ve teknik ekip üyelerine teşekkür ediyorum. Bazı oyuncularımıza teklifler gelecektir. Yeni sezon için iyi bir takım kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

Fink ayrıca, transfer çalışmalarında scout ekibinin belirleyici rol oynayacağını belirterek kulüp yönetimine teşekkür etti.

Stanimir Stoilov: “Avrupa Hedefimize Ulaşamadık”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın iki farklı bölümden oluştuğunu ifade eden Stoilov, “Kırmızı karta kadar oyunun dengede olduğunu düşünüyorum. Rakibin bulduğu gol maçın kırılma anıydı. Kırmızı kart sonrası oyun düzenimizi kaybettik ve Samsunspor fırsatları değerlendirdi” dedi.

Sezon genelinde iyi bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, “Geçen sezona göre ligi daha üst sırada tamamladık. Avrupa hedefimizi sezon başında koymuştuk ve bunun için mücadele ettik ancak maalesef başaramadık. Şimdi gelecek sezon için doğru kararlar almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.