Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Yağmur ile suya kavuşan bereketli toprakların verimi de bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü.

Suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde tarlalara bereket katan yağmur, yağışlara hazırlıksız yakalanan bazı bölgelerde ise ekinlerin su altında kalmasına yol açtı.

Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki yaklaşık 3 milyon dönüm tarım arazisinin büyük kısmında buğday ekimi yapılıyor.

Su kaynaklarına yakın ve kışı ağır geçirmeyen bölgelerde yılda 2 kez ürün hasadı yapılıyor. Bölgede temel gıda ürünü olarak tüketilen pirinç ise kasım ayında hasat edilmek üzere mayıs ayında ekiliyor.

İki kez ürün hasadı yapabilen çiftçiler tarım konusunda kendilerini şanslı görüyor.

Çiftçiler yoğun hazırlıkların ardından kasım ayında buğday ekimine, mayıs ayında da tarlalarını biçmeye başlıyor. Su temin edebilen şanslı çiftçiler buğday hasadının ardından ikinci ürünün ekimine başlayarak ekim ayının sonu ile kasım ayında yeniden hasada başlayabiliyor.

Suya erişimi kısıtlı olan çiftçiler ise umudunu yağacak yağmurlara bağlıyor.

'Bu yıl yağışlar iyi oldu'

Duhok'un Akre ilçesinin Mandiyan köyündeki geniş arazilere ekim yapan çiftçi Halid Halid, ekim ve hasat sürecini AA'ya anlattı.

Halid, kasım ayında başladıkları ekim sürecinin mayıs ayındaki hasat ile sona erdiğini belirterek, 'Bu süreç bölgeden bölgeye değişse de genel olarak 1 ile 20 Mayıs arasında hasat yapıyoruz.' dedi.

Ekinlerin yetişme sürecinde bolca suya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Halid, 'Bu yıl yağışlar iyi oldu ve bu durum son birkaç yıldır çiftçilerin yaşadığı endişeleri azalttı.' diye konuştu.

Halid, biçerdöverlerin ekinleri rahat biçmesi için hasat öncesi başakların iyi kurumuş olması gerektiğini dile getirdi.

Bir ton ekime 12 ton hasat

Irak hükümetinin her yıl çiftçilerden belirli miktarda buğday satın aldığını aktaran Halid, şöyle konuştu:

'Ben 10 tonluk ekim yaptım. Bu yıl bire on iki verim aldım, yani bir ton tohumdan 12 ton ürün elde ettim. Ancak satışta sorun yaşıyoruz. Geçen yıl Irak hükümeti çiftçilerden tonu 800 bin dinardan buğday aldı. Bu yıl ise sınırlı miktarda alım yapıyor ve ton başına 700 bin dinar veriyor. Geri kalanını piyasada satmak zorundayız ve orada ton fiyatı 300 bin dinara kadar düşüyor. Bu fiyatlarla çiftçi zarar ediyor.'

Halid, eskiden elle hasat yaptıklarını belirterek, 'Günümüzde ekin biçimi biçerdöverlerle çok daha hızlı gerçekleştiriliyor. Biçerdöverler günde üç ila dört büyük tarla hasat edebilmekte, ardından ürün traktörlerle başka yerlere taşınarak depolanmaktadır.' şeklinde konuştu.

Hükümetin satın aldığı ürünün kamyonlarla silolara gönderildiğini anlatan Halid, geri kalan kısmın ise tahıl pazarlarında satıldığını belirtti.

Yangın riski hasadı erkene alıyor

Tarlalarda olası yangın tehlikesine de dikkati çeken Halid, şunları söyledi:

'Her yıl mayıs ayının başında hasadı hızlandırıyoruz. Çünkü bu dönemde buğday kurumuş oluyor ve çoğu zaman sigara izmariti ya da elektrik hatlarındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangınlar çiftçilerin ürünlerini yok ediyor. Eğer bu riskler olmasaydı, hasadı 20 Mayıs'a kadar erteleyebilirdik.'

İmece usulüyle pirinç ekimi

Mandiyan köyü çiftçileri pirinç ekimine de önem veriyor. İmece usulüyle ekim alanlarını hazırlayan köylüler, sabahın erken saatlerinde işe koyularak suyla doldurulan zemine pirinç ekimi yapıyor.

Iraklı çiftçi Mikail Hacı Salih, 'Önceden tarlayı hazırlıyor, mayıs ayının ilk haftasından sonra pirinç ekimine başlıyoruz. Bunun için araziyi birkaç bölüme ayırıp suyla dolduruyoruz. Çünkü pirinç sürekli suya ihtiyaç duyuyor.' dedi.

Daha sonra hasat dönemine kadar düzenli olarak bakım yaptıklarını dile getiren Mikail, bu yıl 'şeşmehi' ve 'tahaluf' çeşidi pirinç ektiklerini söyledi.

Su sorunu maliyete etki ediyor

En büyük sorunlarından birinin köyün yakınından geçen Zap Nehri'nden su taşımak olduğunu söyleyen Mikail, 'Suyu su motorlarıyla çekiyoruz ve bunun için sürekli elektrik gerekiyor. Elektrik kesildiğinde ek maliyetlerle karşı karşıya kalıyoruz.' dedi.

Pirinçte yerli üretimin desteklemesinin pazarın ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemli olduğuna dikkati çeken Iraklı çiftçiler, özellikle elektrik, ilaç ve tarımsal giderler konusunda hükümetten daha fazla destek istiyor.

Iraklı çiftçiler, gerekli desteğin sağlanması halinde hem üretim miktarının hem de ürün kalitesinin artacağını, üretim maliyetlerinin ise düşeceğini dile getiriyor.