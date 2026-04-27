Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Güventepe Mahallesi’nde inşa edilen Aile Yaşam Merkezi’nin yakında hizmete açılacağını duyurdu.

Toplam 7 bin metrekarelik alana kurulan merkezde; kadınlar lokali, derslikler, etüt salonları, yüzme havuzları, spor alanları ve çeşitli atölyeler yer alacak. Proje, farklı yaş gruplarının sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Açıklamasında mahalle ölçeğinde sosyal yaşamı güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Yavaş, yeni merkezin bölge sakinleri için önemli bir buluşma noktası olacağını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yaygınlaştırdığı Aile Yaşam Merkezleri, özellikle çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. Güventepe’de açılacak yeni merkezle birlikte bu hizmet ağının daha da genişlemesi hedefleniyor.