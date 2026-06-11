Yenimahalle Belediyesi'nin her yıl Dünya Çevre Günü dolayısıyla organize ettiği Çevre Şenliği'nin dokuzuncusu, Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ile Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin minik öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların doğa sevgisiyle büyümesini ve çevre konusunda bilinçlenmesini hedefleyen şenlikte, eğlenceli aktivitelerin yanı sıra eğitici uygulamalara da yer verildi.

Kamu kurumları ve STK'lar bir araya geldi

Çevre Şenliği'ne Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü, AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kamu kurumu destek verdi. Ayrıca TEMA Vakfı, Ata Tohum Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği ve Türkiye Oryantiring Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşları da kurdukları stantlarla etkinlikte yer aldı.

Program, Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu'nun sahnelediği gösteriyle başladı. Gün boyunca alanda kurulan stantlarda çocuklara yönelik çevre temalı oyunlar, atölyeler ve uygulamalı eğitimler düzenlendi.

Başkan Yaşar: Çevreyi korumak ortak sorumluluğumuz

Etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çevre sorunlarının yalnızca merkezi politikalarla değil, yerel düzeyde atılacak adımlarla çözülebileceğine dikkat çekti. İklim değişikliği, kuraklık, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların azalmasının tüm dünyayı etkileyen önemli sorunlar olduğunu belirten Yaşar, belediye olarak çevreyi korumayı gelecek kuşaklara karşı bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

Sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını, geri dönüşümü destekleyen çalışmalar yürüttüklerini ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çeşitli projeler geliştirdiklerini kaydeden Yaşar, çevre alanında başarıya ulaşmanın ancak kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak hareket etmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Çocuklar çevreyi eğlenerek öğrendi

Şenliğin sonunda Başkan Fethi Yaşar, belediye ve paydaş kurumlar tarafından kurulan stantları ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda geri dönüşüm, ekolojik yaşam ve doğa koruma konularında uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan 9'uncu Çevre Şenliği, çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen etkinlikleriyle katılımcılardan tam not aldı.