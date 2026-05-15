Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 3 günlük çalışma programı kapsamında Bursa’ya geldi. Programına Kestel ilçesinde başlayan Özdağ, daha sonra Karacabey’de partisinin ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Bursa’da saha çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Özdağ, yapılan araştırmalarda Zafer Partisi’nin kentte yüksek oy potansiyeline ulaştığını söyledi. Özdağ, “Bursa’da oy potansiyelimizin yüzde 30’lara çıktığını görüyoruz. Karacabey’de yapılan bir ankette de Zafer Partisi’nin yüzde 18,7 ile üçüncü parti olduğu bilgisi paylaşıldı” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu ve sanal kumar üzerinden dolaylı saldırı var”

Uyuşturucu madde bağımlıları ile sanal kumar bağımlılarının sayısının milyonları geçtiğini savunan Özdağ, bu durumun toplumsal ve ekonomik açıdan büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin önündeki ağır sorunlardan birisi; sayıları 3-4 milyon arasında olduğu tahmin edilen uyuşturucu bağımlılarıyla, milyonlara ulaşmış sanal kumar bağımlılarıdır. En az 2 milyon sanal kumar bağımlısı olduğu ifade edilmektedir. Bu durum ülkemiz için bir milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir.”

Uyuşturucu ve yasa dışı bahis organizasyonlarına karşı sert önlemler alacaklarını belirten Özdağ, “Zafer Partisi’nin yönettiği bir Türkiye’de bunlar terör örgütü mensubu olarak yargılanacak. Baronların mal varlıklarına el konularak bağımlıların tedavisi için kaynak oluşturulacak” dedi.

“Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi zorunlu hale gelecek”

Ümit Özdağ, iktidara gelmeleri halinde uyuşturucu bağımlılığı tedavisinin zorunlu hale getirileceğini de belirtti. Özdağ, yasal düzenleme yaparak bağımlılıkla mücadelede daha sert bir politika izleyeceklerini söyledi.

“Orta direğin kalktığı bir Türkiye manzarası var”

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, halkın giderek fakirleştiğini savundu. Özdağ, ülkede yalnızca belli bir kesimin zenginleştiğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yüzde 20'lik rantiye sınıfı zenginleşirken, yüzde 80 fakirleşiyor. Orta direğin ortadan kalktığı bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız."

Karacabey’de iş dünyasıyla bir araya geldi

Basın toplantısının ardından Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Özdağ, sanayicilerin sorunlarını dinledi ve partisinin ekonomik kalkınma programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Karacabey Ulu Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.