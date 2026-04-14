Bolu’da gece saatlerinde yaşanan olayda, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Aktaş Mahallesi Kocabey Sokak’ta bulunan bir tekel bayisinde başlayan gerginlik, tarafların dışarı çıkmasıyla şiddetlendi.

İddiaya göre, üç kişi bir araçla iş yerine gelerek alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokakta birbirine girdi. Alkollü olduğu öne sürülen şüphelilerden biri, yanında bulundurduğu tabancayla peş peşe havaya ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulundu. Direnen iki şüpheliye biber gazı kullanan ekipler, tarafları etkisiz hale getirdi.

Olay sonrası M.Y., A.A., U.A. ve S.K. isimli 4 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Şüphelilerin olay yerine geldiği 06 DID 751 plakalı araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Polis ekipleri ayrıca olay yerinde boş kovan araması yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.