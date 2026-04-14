9 yaşındaki Yusuf Alper Demir, nadir görülen ve ilerleyici kas kaybına yol açan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Ailesi tarafından valilik izniyle başlatılan yardım kampanyası ise umut olmaya devam ediyor.

Yusuf Alper’in tedavisi için başlatılan kampanyada yüzde 74 seviyesine ulaşıldı. Aile, kalan kısmın tamamlanabilmesi için hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.

DMD hastalığı, özellikle çocuk yaşta ortaya çıkan ve zamanla kasların zayıflamasına neden olan ciddi bir rahatsızlık olarak biliniyor. Erken ve etkili tedavi ise hastalığın seyrini yavaşlatmada büyük önem taşıyor.

Yusuf Alper’in ailesi, kampanyanın tamamlanması halinde çocuklarının tedaviye ulaşabileceğini belirterek, “Oğlumuzun hayata tutunabilmesi için herkesin desteğine ihtiyacımız var” çağrısında bulundu.

Valilik onaylı olarak sürdürülen kampanyanın kısa sürede tamamlanması için destek çağrıları sürerken, Yusuf Alper’in yaşam mücadelesi umutla devam ediyor.