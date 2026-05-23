İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan, adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilere 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'Rüşvet almak' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamaları yöneltildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli, gözaltına alındı. CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan'ın da gözaltına alınan şüphelilerden biri olduğu belirtildi. Sapan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)