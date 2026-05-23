CHP’de TBMM Grup Başkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleştirilen grup toplantısına katılmayan milletvekilleri ile mazeret bildiren isimler belli oldu.

TV100’ün aktardığı listeye göre toplantıya çok sayıda milletvekili katılmazken, bazı isimler ise mazeret bildirdi.

Toplantıya katılmayan milletvekilleri arasında Mahir Polat, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Semra Dinçer, Mustafa Adıgüzel, Rıfat Nalbantoğlu, Hüseyin Yıldız, Sevda Erdan Kılıç, Gamze Akkuş İlgezdi, Erdoğan Toprak, Hasan Öztürkmen, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, İnan Akgün Alp, Ali Öztunç, İlhan Kesici, Rahmi Aşkın Türeli, Gülizar Biçer Karaca, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap ve Ali Karaoba yer aldı.

Mazeret bildiren isimler ise Okan Konuralp (cenaze), Namık Tan (yurt dışı) ve Cevdet Akay (mazeretli) olarak açıklandı.