Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yaşanan “mutlak butlan” tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Vakıf, halk iradesinin ve demokratik süreçlerin yok sayılmasına karşı olduklarını belirterek, yaşanan sürecin yalnızca CHP’nin değil Türkiye demokrasisinin meselesi olduğunu vurguladı.

“Basına ve Kamuoyuna” başlığıyla yayımlanan açıklamada, CHP’nin yerel seçimlerde birinci parti olmasının ardından muhalefete yönelik baskıların arttığı öne sürüldü. Açıklamada, belediyelere kayyum atanması, gazeteciler ve sendikacıların tutuklanması gibi gelişmeler eleştirilerek, “tedbirli mutlak butlan kararı girişimlerinin” kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Vakfın açıklamasında, demokrasi ve hukuk devletinin birlikte var olması gerektiği belirtilirken, seçimlerin adil yapılmasının yanı sıra ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, “Yargı eliyle halkın iradesini hiçe sayarak siyasete yön vermeye çalışan bu hukuksuz durum demokrasimize vurulmuş büyük bir darbedir” ifadeleri kullanıldı.

Vakıf, devam eden dava süreci üzerinden siyasi sonuç doğuracak kararların kabul edilemeyeceğini savunarak, hukuksuz uygulamalardan dönülmesi çağrısında bulundu. Açıklama, “Hak, hukuk ve halk iradesinin yanında durmak toplumsal vicdanın gereğidir” sözleriyle sona erdi.