Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, kararın anayasa, seçim hukuku ve YSK yetkileriyle bağdaşmadığı savunularak, “Türkiye bir hukuk devletidir” vurgusu yapıldı.

ADD tarafından yapılan açıklamada, siyasi parti kongreleri dahil seçim süreçlerinin Yüksek Seçim Kurulu denetiminde yürütüldüğü hatırlatılarak, YSK kararlarının kesin olduğuna dikkat çekildi. Buna rağmen Ankara İstinaf Mahkemesi’nin CHP kurultayını geçersiz saymasının “hukuken kabul edilemez” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, mahkemenin Yargıtay süreci tamamlanmadan icra heyeti görevlendirmesinin de yetki aşımı olduğu öne sürüldü. Kararın yalnızca CHP’yi değil, doğrudan demokratik düzeni ve seçim güvenliğini ilgilendirdiği belirtilirken, “Siyaset ve hukuk tarihimizde benzeri görülmemiş bir karar” değerlendirmesi yapıldı.

ADD, seçim ve referandum sonuçlarının yıllar sonra mahkeme kararıyla değiştirilebileceği yönünde bir anlayışın demokrasi açısından büyük risk taşıdığını savundu. Açıklamada, YSK’nin anayasal yetkilerine sahip çıkarak söz konusu kararın “yok hükmünde” olduğunu ilan etmesi gerektiği ifade edildi.

Metinde ayrıca, Adalet Bakanı’nın karar henüz taraflara tebliğ edilmeden kameralar karşısına geçerek açıklama yapmasının da “olağan bir uygulama olarak görülemeyeceği” belirtildi.

ADD açıklamasının sonunda, kararın yargı organlarınca hızla düzeltilmesi çağrısı yapılarak, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadelerine yer verildi.