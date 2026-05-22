CHP’de görülen “mutlak butlan” davası sonucunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olarak atanmasının ardından, genel merkezden ayrılmayan Özgür Özel’e destek ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da CHP Genel Merkezi’ne giderek Özel ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özgür Özel, Dervişoğlu’na dayanışma ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Yaşanan süreci “Türkiye demokrasi tarihine geçecek bir müdahale” olarak değerlendiren Özel, ana muhalefet partisine yönelik girişimlerin yalnızca CHP’yi değil tüm demokratik siyaseti hedef aldığını söyledi.

Özel, “Bu mesele bir parti meselesi değildir. Türkiye’de halkın iradesine yargı üzerinden müdahale edilmek isteniyor. Sayın Dervişoğlu en net demokratik tavrı ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı. Bayram boyunca CHP Genel Merkezi’nde olacağını da belirten Özel, demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise açıklamasında yaşananları “demokrasiye ve siyasi partilere yönelik darbe girişimi” olarak nitelendirdi. Dervişoğlu, “Halkın iradesinin yargı eliyle geçersiz hale getirilmesine boyun eğmeyeceğiz. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin, halkın ve demokrasinin yanında olacağız” dedi.

Dervişoğlu ayrıca, İYİ Parti’nin süreç boyunca CHP’ye ve demokrasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.