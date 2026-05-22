Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X’te yaptığı profil güncellemesiyle yeniden gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, hesabındaki biyografi kısmında yer alan “Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı” ifadesini kaldırarak, yerine “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı” yazdı. Yapılan değişiklik, CHP’de son günlerde yaşanan “mutlak butlan” tartışmaları ve parti yönetimine ilişkin gelişmelerin ardından dikkat çekti.

Söz konusu güncelleme kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı değişikliği siyasi bir mesaj olarak değerlendirdi. CHP kulislerinde tartışmalar sürerken, Kılıçdaroğlu’nun profil değişikliği de gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.