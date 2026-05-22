Mülkiyeliler Birliği, CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına tepki göstererek yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, kararın hukuk güvenliğini zedelediği ve demokrasi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, siyasi partilerin anayasal güvence altında olduğuna dikkat çekilerek, yargı eliyle seçilmiş muhalefet kadrolarının görevden uzaklaştırılmasının demokratik temsil mekanizmasına zarar verdiği savunuldu.

Açıklamada, “Bu karar, siyasal alanı iktidar müdahalesine açık hale getiren ve demokrasinin temel dayanaklarını hedef alan hukuka aykırı bir karardır” denildi.

Mülkiyeliler Birliği ayrıca, halk egemenliği ilkesinin zedelendiğini ve yargının bu düzeyde bir müdahalenin aracı haline gelmesinin siyasal rejimin otoriter niteliğini belirginleştirdiğini belirtti.

Birlik açıklamasının sonunda ise hukuk devleti ve demokrasi mücadelesine katkı sunmaya devam edecekleri vurgulandı.