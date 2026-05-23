Kentte öğleden sonra başlayan yoğun yağış kısa sürede etkisini artırdı. Yaklaşık metrekareye 38 kilogram yağış düşerken, ana arterlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Trafikte Aksamalar Yaşandı
Özellikle Atatürk Bulvarı, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı ve Karabük-Kastamonu kara yolunda yağışın ardından yollar adeta göle döndü. Biriken yağmur suları nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Kent genelinde ekipler su tahliyesi ve trafik güvenliği için çalışma başlattı.
İstinat Duvarında Çökme Riski
Cumhuriyet Mahallesi’nde iki apartman arasında bulunan istinat duvarında kayma ve çökme tehlikesi oluştu. Olası risk nedeniyle bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekipler çevrede önlem aldı.
Tarihi Çarşı ve Kara Yolunda Su Baskını
Safranbolu Tarihi Çarşı çevresinde de sağanak sonrası su birikintileri meydana geldi. Öte yandan Karabük-Ovacık kara yolunun bazı bölümleri yağış nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Karayolları ve belediye ekiplerinin müdahalesinin ardından yol yeniden araç geçişine açıldı.