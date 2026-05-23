CHP’de Sular Durulmuyor: Bu Kez Hedef Yerel Seçimler

CHP’nin kurultay sürecinde “delege iradesine müdahale edildiği” yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

9 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmanın, kurultay sürecinde bazı delegelere yönelik baskı ve yönlendirme iddiaları üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Yetkililer, dosya kapsamında yeni ifade ve delillerin değerlendirildiğini belirtirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Savcılık kaynakları, elde edilen bulgular doğrultusunda yeni işlemlerin yapılabileceğini ifade etti.