Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Şeyhler Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Gökdeniz D. ile Samet Akçar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü

Gerilimin artması üzerine Gökdeniz D.’nin yanında bulunan tabancayla Samet Akçar’a ateş ettiği öğrenildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Akçar, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Samet Akçar, ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun ciddiyeti nedeniyle daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Şüpheli Gözaltında

Olay sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte Gökdeniz D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.