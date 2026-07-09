Arnavutköy Belediyesi tarafından Karaburun Sahili'nde düzenlenen Arnavutköy Radyo Festivali, medya ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerini vatandaşlarla bir araya getirdi. Festivale Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve binlerce vatandaş katıldı.

Festival kapsamında Radyo D, Radyo Karadeniz FM, Radyo Gerçek, Radyo 45'lik, Radyo Alaturka, Radyo Ekin, Star FM, Radyo Arnavutköy ve Turkuvaz Radyoları gün boyunca ortak canlı yayınlar gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da radyoların ortak canlı yayınlarına konuk olarak yayıncıların sorularını yanıtladı. Festival alanında düzenlenen 'Radyocular Yarışıyor' bilgi yarışması, DJ performansları ve interaktif etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivalin final bölümünde ise Tarık Mengüç, Metin Özülkü, Safiye Soyman ve İlhan Gülten (Koliva) sahne aldı. Sevilen sanatçıların performansları, Karaburun Sahili'nde düzenlenen programa renk kattı.

CANDAROĞLU: KULAĞINIZ ARNAVUTKÖY'DE OLSUN

Festivalin açılışında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, radyonun ortak hafızada özel bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Teknoloji değişti, iletişim araçları değişti, alışkanlıklarımız değişti. Ama değişmeyen bir gerçek var; o da samimi bir sesin insanın kalbine dokunma gücü. İşte radyo tam da bunun adıdır. Hepimizin çocukluğunda, gençliğinde ya da hayatının bir döneminde radyonun ayrı bir yeri, ayrı bir hatırası olmuştur' dedi.

Candaroğlu, festivalin Arnavutköy'ün medya ve iletişim vizyonuna katkı sunduğunu ifade ederek, 'Kulağınız Arnavutköy'de olsun' sözleriyle festivalin ana mesajını paylaştı.

'TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI, KÜLTÜR SANAT VE TURİZMİN YENİ ROTASI OLACAK'

Arnavutköy'ün yalnızca ulaşım ve lojistik yatırımlarıyla değil, kültür, sanat, medya ve turizm alanındaki çalışmalarıyla da öne çıktığını ifade eden Candaroğlu, 'Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Arnavutköy'ü, kültürün, sanatın ve turizmin yeni rotası haline getirmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Radyonun aynı zamanda geleceğin yayıncılarını yetiştiren önemli bir eğitim alanı olduğuna dikkat çeken Candaroğlu, Arnavutköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Medya Akademisi'nde gençlerin radyo programcılığı, etkili iletişim, doğru diksiyon ve yayıncılığın inceliklerini uygulamalı olarak öğrendiğini belirtti. Candaroğlu, gençlerin Radyo Arnavutköy'de mikrofon başına geçerek gerçek yayın deneyimi kazandığını söyledi.

Arnavutköy Radyo Festivali, Türkiye'nin farklı radyo kuruluşlarını aynı platformda buluşturarak yayıncılık dünyasının deneyimli isimleri ile dinleyicileri bir araya getirdi. Ortak canlı yayınlar, yarışmalar, interaktif etkinlikler ve sahne programlarıyla zenginleşen festival, Karaburun Sahili'nde medya, kültür ve sanat odaklı buluşmaya ev sahipliği yaptı.