Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 90 bin TL ceza kesildi. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili de 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Bir otomobilin ters yönde ilerlediği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Polis ekipleri, otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Sürücüye çeşitli maddelerden 90 bin TL cezası kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konulan sürücünün otomobili de 60 gün süreyle trafikten menedildi.