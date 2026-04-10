Üretim hattını gezerek yetkililerden bilgi alan Dervişoğlu, daha sonra işçilerin yemek molasına katılarak çalışanlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında savunma sanayinin sadece büyük kuruluşlardan ibaret olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, “Savunma sanayi deyince akla hemen HAVELSAN, ROKETSAN geliyor ama bu alanları besleyen çok sayıda kuruluşumuz var. Bu fabrikaların ürettiği malzemeler, savunma sanayindeki başarının altyapısını oluşturuyor” dedi.

Memlekete hizmet anlayışıyla üretim yapan girişimcilere dikkat çeken Dervişoğlu, bu işletmelerin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Girişimcilerin ve bu sevdayla çalışanların hakkı teslim edilmeli. Bu işletmeler sadece kâr amacıyla değil, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapıyor. Aynı zamanda kendi ekonomik sürdürülebilirliklerini de sağlıyorlar” diye konuştu.

Dervişoğlu, söz konusu işletmelerin Türkiye’nin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirterek, “Bu işletmeler bu ülkenin bayrağıdır. Onların gölgesinde bir gelişim planlaması yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.