Pursaklar ilçesinde bulunan Hicret Camisi meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet teşkilatının farklı birimleri vatandaşlarla bir araya geldi. Atlı polislerden Özel Harekat Polisleri’ne, motosikletli Yunus ve Şahin timlerinden siber güvenlik ekiplerine kadar birçok birim alanda yer aldı.

Emniyet tarafından kurulan stantlarda çocuklara yönelik siber güvenlik broşürleri ve boyama kitapları dağıtıldı. Etkinlik alanına gelen vatandaşlar polis ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program kapsamında ayrıca polis araçlarının katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlenerek, şehirde renkli görüntüler oluştu. Etkinlik, vatandaşlarla polis arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladı.