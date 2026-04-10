Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, ATO Congresium'da düzenlenen 23’üncü Ankara Kitap Fuarı’nda yer alan Dernek üyesi yazarlarını ziyaret etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; AGYD Başkanı Ömer Uzun ve Başkan Yardımcısı Umut Karakülah, Polatlı Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aykut Kaya ile birlikte Dernek üyelerinden oluşan grup, gazeteci- yazar ve yakma resim sanatçısı Kenan Eroğlu’nu ve Eğitim ve Davranış Birimleri Uzmanı, Yazar Murat Ertan’ı stantlarında ayrı ayrı ziyaret etti.

BAŞKAN UZUN: ÜYELERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ, GURULUYUZ

Başkan Ömer Uzun, her iki dernek üyesinin kendi alanlarında uzman olduklarını ve yaptıkları işlerden ötürü önemli birçok kurum ve kuruluş tarafından takdirle karşılandıklarını ifade etti. 23’üncü Ankara Kitap Fuarı gibi birçok farklı etkinlikte AGYD üyesinin var olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandıklarını ifade eden Başkan Uzun, Kenan Eroğlu’nı ve Murat Ertan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Eroğlu ve Ertan ise ziyaretlerinden ötürü başta Başkan Ömer Uzun’a, Başkan Yardımcısı Umut Karakülah’a ve dernek üyelerine şükranlarını sundu.

“ANKARALI KİTAPSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİ İLE KARŞILANDIK”

Önceki dönem AGYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüş olan Murat Ertan ziyaretlerinden ötürü başta Başkan Ömer Uzun’a, Başkan Yardımcısı Umut Karakülah’a ve dernek üyelerine şükranlarını sundu.

AGYD ziyaretinde gazetemiz SONSÖZ’ün sorularını yanıtlayan Eğitim ve Davranış Birimleri Uzmanı, Yazar Murat Ertan, 23’üncü Ankara Kitap Fuarı’na ve Türk Yazarlar Birliği standına Ankara kitapseverlerin ve öğrencilerin yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade etti. Ertan, fuarda birbirinde farklı kitapları ile ziyaretçilerini misafir ettiğini belirtirken, özellikle Beden Dili kitabının 8. Baskısını aldıklarından ötürü memnuniyetlerini ifade etti.

