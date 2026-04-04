Altındağ Belediyesi, ilçede devam eden ve yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin “Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı” düzenledi.

Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa siyasi parti temsilcileri, meslek odaları, müteahhitler, mühendisler, mimarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda mevcut çalışmalar değerlendirilirken, yeni projelere ilişkin detaylar paylaşıldı.

“2025’te 14 milyon TL tasarruf sağladık”

Programda sunum yapan Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, kentsel dönüşüm sürecinde hayata geçirilen yeniliklere dikkat çekti. Keleş, elektronik imzalı projeler, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi sistemini uygulayan ilk belediye olduklarını belirterek, “Sadece 2025 yılında zaman, kırtasiye, ulaşım ve personel giderlerini azaltarak 14 milyon 210 bin TL tasarruf sağladık” dedi.

“Dönüşümde öncü olmaya devam edeceğiz”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Özellikle Gültepe ve Aktaş mahallelerinde önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Tiryaki, “Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız verdik. Birçok mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Diğer mahallelerimiz için de projelerimizi kısa sürede başlatacağız. Değişim ve dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.