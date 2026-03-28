Altındağ’da düzenlenen ilk Bilim Şenliği, öğrencileri ve vatandaşları bir araya getirdi. Altındağ Belediyesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı.

Şenliğin açılışı; Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup tarafından yapıldı. Etkinlik, özellikle çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

Atölye ve deneyler öne çıktı

Şenlikte çeşitli atölye çalışmaları, deneyler ve bilimsel etkinlikler yer aldı. Organizasyon kapsamında, katılımcıların bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılması, çocuklar ve gençlerde bilim farkındalığının geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca sürdürülebilirlik, yaratıcı düşünme ve kültürel değerlerin korunması gibi konulara da dikkat çekiliyor.

Başkan Tiryaki stantları gezdi

Etkinliği ziyaret eden Veysel Tiryaki, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi ve bilgi aldı. Tiryaki, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Altındağ’daki Bilim Şenliği’nin, öğrencilerin bilimsel üretime yönlendirilmesi ve toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.