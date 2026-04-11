Altındağ Belediyesi tarafından hizmete sunulan mahalle kütüphaneleri, vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu kütüphanelerden biri olan Karapürçek Mahalle Kütüphanesi’nin en dikkat çeken üyelerinden biri ise 71 yaşındaki Mustafa Kemal Hamamönü oldu.

Hayatı boyunca okumaya büyük ilgi duyduğunu belirten Hamamönü, eşinin vefatının ardından kitaplara daha fazla yöneldi. Cep telefonu kullanmayan ve her gün kütüphaneye giderek saatlerini kitap okuyarak geçiren Hamamönü, okuma alışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

“Okuma sevgisini aileme de aşıladım”

Okuma tutkusunu ailesine de kazandırdığını dile getiren Hamamönü, küçük yaşta eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldığını ancak kitaplardan hiç kopmadığını anlattı. Eşini kaybettikten sonra kitapların kendisi için bir sığınak olduğunu ifade eden Hamamönü, boş zamanlarının büyük bölümünü kütüphanede geçirdiğini söyledi.

Kızını ve torununu da kütüphaneye üye yaptığını belirten Hamamönü, “Aile içinde adeta okuma seferberliği başlattık. Kitapları zamanında bitirip yenilerini alıyorum. Çevremdekiler de beni örnek alıyor” dedi.

“Kitaplar dünyayı ayağıma getiriyor”

Kitapların kendisine yeni ufuklar açtığını ifade eden Hamamönü, okuma sayesinde farklı coğrafyaları tanıdığını belirterek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Hamamönü, “Kafelerde vakit geçirmek yerine kütüphanelerde kitap okuyun. Yeni bilgiler öğrenin, yeni dünyalar keşfedin” diye konuştu.

Başkan Tiryaki’den takdir

Veysel Tiryaki ise Mustafa Kemal Hamamönü’nün okuma azmiyle herkese örnek olduğunu belirterek, Altındağ’da her yaştan vatandaşın kitaplarla buluşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Tiryaki, kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.