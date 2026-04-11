İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıkoordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuoyunda “Karagümrük çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, liderliğini N.E.’nin yaptığı öne sürülen suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

25 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.