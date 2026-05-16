Çin ziyaretinin ardından Amerikan basınına açıklamalarda bulunan Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tahran yönetiminin zaman zaman anlaşmalardan geri adım attığını öne süren Trump, İran’ın tutumunun süreci zorlaştırdığını ifade etti.

Trump açıklamasında, “Her şeyi iki günde yok edebiliriz. Tahran müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez. Bize istediğimiz her şeyi vereceklerini söylüyorlar ancak ertesi gün sanki hiç konuşmamışız gibi davranıyorlar. Bu durum defalarca yaşandı” dedi.

ABD Başkanı, İran konusunda çözümün askeri ya da diplomatik yollarla mümkün olabileceğini belirterek, “Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyen yöntemi tercih ederim” diye konuştu.

“İran Nükleer Silaha Sahip Olamaz”

Trump, 3 Kasım’da ABD’de yapılacak Kongre seçimlerine ilişkin bir soru üzerine de İran politikasında geri adım atmayacaklarını söyledi. İran’ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, “Seçimlerin İran konusunda ne olacağına karar vermesine izin vermeyeceğim. Tahran nükleer silaha sahip olamayacak” ifadelerini kullandı.

Trump: “Çin Ziyareti Tarihi Bir Başarıydı”

Öte yandan Trump, iki günlük Çin ziyaretini de değerlendirdi. Washington’a dönüşünde basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti.

Trump, “Bu harika bir başarıydı. Çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çin ile iyi ilişkilerimiz var. Bence bu gerçekten tarihi bir andı” dedi.